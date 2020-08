Pubblicità

La squadra dei Vigili del Fuoco di Gaifana è intervenuta in zona Monte Cucco per il soccorso ad un deltaplanista che ha avuto dei problemi appena dopo il decollo. Il pilota sta bene ed è stato affidato ai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.

Inizialmente era stato allertato anche l’elicottero Drago, ma nel momento in cui ci si è resi conto che non era necessario è stato fatto rientrare.