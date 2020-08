Sabato 29 agosto a Fossato di Vico incontro Acli sulla Custodia del Creato

Pubblicità

Sabato 29 agosto il Circolo Acli Ora et Labora di Fossato di Vico organizza in collaborazione con i circoli della zona un incontro sulla “Giornata per la Custodia del Creato”.

Il convegno, diventato oramai tradizione e giunto alla sesta edizione, si svolgerà dalle 16 presso il Santuario della Madonna della Ghea a Purello di Fossato di Vico.

Si discuterà di tematiche ambientali e del significato della Giornata della Custodia del Creato, che si celebrerà il primo settembre, iniziativa voluta dalla Conferenza Episcopale Italiana in sintonia con le altre comunità ecclesiali europee per riaffermare l’importanza, anche per la fede, della cura e rispetto per il pianeta.

La CEI ha elaborato un messaggio per questa XV edizione in cui si sottolinea che la pandemia di Covid-19 “ha evidenziato tante situazioni di vuoto culturale, di mancanza di punti di riferimento e di ingiustizia, che occorre superare”, invitando la collettività a “ripensare tanti aspetti della nostra vita assieme, dalla coscienza di ciò che più vale e le dà significato, alla cura della stessa vita, così preziosa, alla qualità delle relazioni sociali ed economiche”.

Il convegno sarà moderato dal presidente del Circolo Acli Ora et Labora Sante Pirrami e vedrà la partecipazione del vicepresidente della regione Umbria e assessore all’ambiente Roberto Morroni.