Nuovo anno scolastico, dirigente e docenti del Comprensivo scrivono ai genitori

Lettera aperta del dirigente scolastico e dei docenti ai genitori dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino in vista della riapertura delle scuole.

Siamo consapevoli che ci aspetta un anno scolastico complicato e la cui gestione è un processo in continuo divenire, ma con la collaborazione di tutti cercheremo di ripartire con l’obiettivo principale di garantire a tutti i bambini la massima sicurezza, ma soprattutto restituire a loro il bisogno di “normalità” di cui hanno davvero tanto bisogno. Finalmente possiamo tornare a parlare di ripartenza.

Durante questi mesi estivi abbiamo predisposto quanto necessario per avviare in sicurezza l’anno scolastico e siamo pronti per condividere con voi le prime essenziali informazioni sull’organizzazione del rientro.

Il 14 settembre potremo tornare nei plessi e nelle aule, incontrare compagni ed insegnanti e riprendere il dialogo da dove eravamo rimasti. Siamo consapevoli che l’aggregazione è il fattore di rischio da cui dobbiamo proteggere i nostri alunni; ma sappiamo anche che è necessario che i bambini e i ragazzi tornino a stare insieme per condividere l’esperienza scolastica. Stiamo ricercando il migliore equilibrio tra queste due priorità, individuando le soluzioni organizzative più appropriate.

L’elemento decisivo sarà la responsabilizzazione degli alunni, di tutte le età, per l’attuazione di comportamenti sicuri e la collaborazione di tutti voi genitori e del personale scolastico perché il rispetto delle norme sia vissuto da tutti come contributo personale per il benessere di ciascuno.

Fondamentale sarà la partecipazione e la condivisione, in termini di autoresponsabilità, da parte delle famiglie, chiamate a sottoscrivere un nuovo patto di corresponsabilità scuola/famiglia sugli aspetti di maggiore attenzione al controllo quotidiano della salute, al fine di ridurre il rischio all’intera comunità scolastica.

Con il Comune di Gualdo Tadino abbiamo ripensato spazi e servizi, adeguandoli alla normativa per il contenimento del contagio e rendendoli idonei alle nuove esigenze.

Grazie ai lavori messi in campo tutte le aule saranno predisposte tenendo conto delle misure di distanziamento tra i banchi, della necessità di aerazione dei locali, della rimodulazione delle vie di ingresso ed uscita e di tutte quelle misure necessarie per proteggere la nostra salute.

Recependo le ultime indicazioni del Comitato Tecnico scientifico e del Ministero si sta procedendo alla pulizia e sanificazione delle aule e delle varie pertinenze negli edifici scolastici. In attesa di ricevere dal Ministero conferma rispetto alla dotazione organica aggiuntiva di docenti e personale scolastico per far fronte alle necessità in ordine alla sorveglianza e alla pulizia.

Le attività didattiche verranno riprese in presenza nel rispetto del Calendario scolastico regionale a.s. 2020-21 secondo le seguenti date:

Inizio lezioni: lunedì 14 settembre

Fino al 3 ottobre le scuole primarie e quelle dell’infanzia funzioneranno dal lunedì a venerdì con il seguente orario:

Scuola Infanzia: 8,00-12,00

Scuola primaria S. Rocco, Cerqueto: 8,15- 13,15

Scuola Primaria S. Pellegrino: 8,00 – 13,00

Scuola Primaria Tittarelli e Cartiere: 8,10 – 13,10

Dal 5 ottobre l’orario sarà il seguente:

Scuole dell’infanzia: 8,00-16,00

Scuola primaria S. Rocco, Cerqueto: 8,15- 16,15

Scuola Primaria S. Pellegrino: 8,00 – 13,00 (giovedì 8.00-16.00)

Scuola Primaria Tittarelli e Cartiere: 8,10 – 13,10 (martedì 8,10-16,10)

La Scuola secondaria di I grado funzionerà dal 14 settembre con il seguente orario: 8,00 – 13,40, dal lunedì al venerdì.

Gli ingressi e le uscite saranno opportunamente scaglionati, sfruttando tutte le aperture presenti nei vari plessi, sia nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Covid dell’Istituto (documento di prossima pubblicazione) sia secondo le peculiarità di ciascun plesso.

Indicazioni dettagliate (orari e vie di accesso) verranno comunicate tempestivamente a tutta l’utenza interessata. Il Regolamento Covid-19 del nostro Istituto, una volta deliberato dagli Organi Collegiali (entro la fine della prima settimana di settembre), sarà pubblicato tramite il registro elettronico, il sito web e altri canali di informazione. Confidando nella fattiva collaborazione di tutta la comunità educante, i nostri cordiali saluti.