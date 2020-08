Gualdo Tadino: Biancospino allagato, i video dei residenti

Pubblicità

Non è stato eccessivamente violento, ma il temporale che si è abbattuto su Gualdo Tadino intorno all’ora di pranzo di oggi, domenica 30 agosto, è bastato per allagare in maniera importante la zona del quartiere Biancospino all’altezza di via Salvo D’Acquisto e via Esch sur Alzette.

Molte le foto e i video (vedi sotto) che residenti letteralmente infuriati hanno postato sui social, dato il perdurare del problema degli allagamenti in quella zona ogni qualvolta si scatena un temporale. I danni ai garage di qualche palazzo sembrano scontati.

Per quanto riguarda la zona di Gualdo Tadino non si segnalano comunque interventi dei Vigili del Fuoco dovuti al maltempo, al contrario di quanto sta succedendo nel folignate, nello spoletino e in Valnerina dove i pompieri stanno lavorando per rimuovere piante cadute o pericolanti. Alle 16.20 erano 46 gli interventi che il 115 aveva in coda!