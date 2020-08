Gualdo Tadino, incidente lungo la Flaminia. Conducente estratto dalle lamiere

Pubblicità

Un incidente stradale si è verificato nella serata di domenica a Gualdo Tadino lungo la via Flaminia che attraversa l’abitato. Il sinistro si è verificato dinanzi il Bar Sorriso.

Un’autovettura Bmw, con alla guida un uomo di nazionalità marocchina, per cause in corso di accertamento è finita fuori dalla corsia riportando danni piuttosto consistenti, tanto che si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gaifana che hanno estratto l’uomo dalle lamiere in cui era rimasto incastrato, utilizzando Tecniche di Primo Soccorso Sanitario.

Il conducente è rimasto cosciente ed è stato affidati alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della stazione di Gualdo Tadino per i rilievi del caso.

