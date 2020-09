San Pellegrino si prepara alla festa quinquennale della Madonna di Montecamera

Pubblicità

I disagi prodotti dall’emergenza sanitaria e le conseguenti restrizioni hanno costretto a riorganizzare la quinquennale festa dedicata alla Madonna di Montecamera.

Il parroco don Luigi Merli e il Comitato festeggiamenti, nel rispetto delle normative Covid-19, non hanno però voluto rinunciare a questo atteso appuntamento per non interrompere la storica tradizione. Ogni cinque anni, infatti, la comunità di San Pellegrino si organizza per la celebrazione della ricorrenza.



Questo il programma degli eventi religiosi dall’1 all’8 settembre:

Martedì 1 settembre

dalle 16 alle 18: Confessioni

ore 20.30: Inizio festeggiamenti con l’accensione dei lumini alle finestre ed esposizione dei tradizionali stendardi in concomitanza all’accensione delle luminarie e il suono a festa delle campane.

ore 21: Santa Messa ed omelia celebrata dal missionario padre Marco Freddi, animata dal coro parrocchiale per festeggiare l’arrivo della statua della Madonna di Montecamera presso la Chiesa parrocchiale. A seguire fino alle ore 24 veglia di preghiera.

Dal 2 al 4 settembre

dalle ore 16 alle ore 18: Confessioni

ore 18.00: Triduo in onore della Madonna di Montecamera animato dal predicatore padre Marco Freddi

Sabato 5 settembre

ore 17.30, chiesa parrocchiale: Presentazione del libro “Crisi come grazia” di monsignor Domenico Sorrentino, Arcivescovo della Diocesi di Assisi, Nocera e Gualdo Tadino. Parteciperanno il Rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, e il professor Antonio Pieretti

Domenica 6 settembre

ore 11: Santa Messa concelebrata da don Aldo Mataloni e don Luigi Merli, animata dal coro parrocchiale, durante la quale verrà amministrata l’Unzione Sacra.

ore 18: Rosario e Santa Messa

Lunedì 7 settembre:

ore 20.30: Suono a festa delle campane e accensione dei lumini alle finestre

dalle 21 alle 24: Veglia di preghiera accompagnata dalle note sacre del Maestro Felice Pericoli

ore 22: Saluto e breve riflessione del parroco don Luigi Merli

Martedì 8 settembre

ore 7 – 8 – 9: Santa Messa e Confessioni

ore 11: Concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo Domenico Sorrentino, animata dal coro parrocchiale

Tutti gli eventi saranno svolti nel massimo rispetto della normativa prevista dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020. L’ingresso in chiesa sarà contingentato e consentito esclusivamente a chi è dotato di mascherina.