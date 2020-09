Anas: limitazioni sulla E45 presso lo svincolo Ancona/Valfabbrica

Pubblicità



Per consentire i lavori di sostituzione di un portale di segnaletica verticale sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45), nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 settembre sarà istituito lo scambio di carreggiata dal km 72,900 al km 75,300, tra gli svincoli di Collestrada e Lidarno. Lo svincolo di Ancona/Valfabbrica (innesto SS318) sarà quindi temporaneamente chiuso in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa sarà possibile proseguire e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Lidarno.