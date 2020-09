Covid-19, 35 casi in Umbria e un decesso. In aumento le terapie intensive

Pubblicità

Il Covid-19 ha segnato un‘impennata nelle ultime 24 ore in Umbria. 35 nuovi casi sono stati individuati a fronte di 2.176 tamponi. Si tratta dell’incremento più alto dal 3 aprile scorso.

Purtroppo, a distanza di oltre due mesi, si è verificato un decesso nella nostra regione, che porta il totale a 81. Come riporta l’Azienda Ospedaliera di Perugia “è deceduto nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia un cittadino di 70 anni, di origini albanesi, da anni residente a Perugia, per le conseguenze di Covid-19. L’uomo, di ritorno da un viaggio in Albania, era stato ricoverato il 21 agosto presso la struttura complessa di Malattie Infettive e trasferito in Rianimazione dopo che le sue condizioni si erano aggravate anche in presenza di altre patologie.” Il commissario straordinario Marcello Giannico e il sindaco di Perugia Andrea Romizi hanno espresso vivo cordoglio ai familiari.

10 le guarigioni di ieri con il numero degli attualmente positivi che sale a 332 (+25). I 35 nuovi casi sono 9 di fuori regione, 4 a Cannara, 3 a Perugia, Spoleto, Terni e Umbertide, 2 a Norcia, 1 ad Alviano, Amelia, Castel Ritaldi, Citerna, Corciano, Deruta, Gualdo Cattaneo e Panicale.

Salgono a 14 (2 in più) le persone ricoverate negli ospedali di Terni (9) e Perugia (5). 3 si trovano in terapia intensiva. 43 persone in più si trovano, per un totale di 1.905.

I DATI SETTIMANALI – Questi i dati riferiti alla settimana dal 28 agosto al 4 settembre: i casi positivi sono passati da 1.741 del 28 agosto a 1.874 del 4 settembre (+133); gli attualmente po sitivi da 234 sono 332 (+98). I guariti sono cresciuti da 1.427 a 1.462 (+35); i ricoveri totali sono passati da 12 a 13 (+1), di cui 2 in rianimazione (+2). I decessi sono 81 (+1). Il totale delle persone attualmente in isolamento è 1.905 rispetto alle 1.743 (+162) del 28 agosto, e di queste sono in isolamento contumaciale 318 rispetto alle 222 del 28 agosto (+96). Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 162.240, rispetto ai 149.916 effettuati alla data del 28 agosto, con un aumento di 12.324 tamponi.