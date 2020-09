Scuola e screening sierologico; risultati più che ottimi

Pubblicità

Lo Screening sierologico raccomandato a tutto il personale scolastico, docente e non docente, delle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado della regione, ha dato ottimi risultati in Umbria.

La campagna di monitoraggio, iniziata lo scorso 24 agosto e attiva fino al prossimo 12 settembre, ha già provveduto ad analizzare ben 12.000 soggetti, dei quali solamente 210 erano entrati in contatto con il Sars-CoV-2.

“A monte dell’attività di screening , che proseguirà per tutta la settimana – ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Luca Coletto – c’è stata un’attenta programmazione da parte del Servizio regionale che ha stabilito di individuare le postazioni, con il modello ‘drive through’, alle quali inviare il personale scolastico, con una dislocazione che prevede una postazione in ogni distretto sanitario.”

“Possiamo dire con una certa soddisfazione – ha continuato l’assessore – che in Umbria i test sierologici sul personale scolastico non si sono rivelati un ‘flop’. Al contrario gli insegnanti e tutto il personale impegnato a vario titolo nelle attività scolastiche ha mostrato, come del resto ci aspettavamo, un alto senso di responsabilità e di attaccamento verso questa delicata e importante professione.”

Ben 12.000 persone, su un totale stimato di 15.300 soggetti, si sono infatti spontaneamente sottoposte al test, un buon 75% quindi, rivelando il successo della campagna, l’alto senso civico e la grande accortezza del personale.