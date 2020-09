Covid-19 Umbria; continuano a salire i casi di positività

Pubblicità

Sono 33 i nuovi contagi accertati nelle ultime ventiquattr’ore nella nostra regione, a fronte di un numero di 1.410 tamponi.

Perugia si conferma in testa con 14 casi di positività, che sommati a quelli degli scorsi giorni le fanno raggiungere quota 75. Segue Terni, con 72 casi complessivi. Il dato odierno è particolarmente sconfortante per un trend che si sta affermando negli ultimi giorni: i casi sono sparsi in molti comuni, stanno evidentemente risalendo, in una sinistra altalena, e stanno nuovamente attaccando la fascia più anziana della popolazione.

I positivi di oggi arrivano per la maggior parte, come già accennato, da Perugia, ben 14. A seguire Terni, con 3 casi, Orvieto, con 5, Norcia e Bevagna, rispettivamente con 2 soggetti positivi, e infine Umbertide, Cascia e Foligno con un caso ciascuno. Tre i positivi provenienti da fuori regione. I guariti sono nove: 3 a Terni, 2 a Corciano e Bastia, uno a Panicale e Narni. Il numero dei ricoverati scende di uno con 13 a Terni (di cui 2 in terapia intensiva) e 9 a Perugia (di cui sempre 2 in terapia intensiva).