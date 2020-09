25 termoscanner all’Istituto Comprensivo, donazione del Lions Club di Gualdo Tadino

Pubblicità

In occasione della riapertura scolastica, il presidente del Lions Club di Gualdo Tadino, Francesco Bartelli, coadiuvato dal segretario Enrico Amoni e dal tesoriere Paolo Forconi, ha consegnato all’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino, diretto dal professor Fabrizio Bisciaio, 25 termoscanner per la misurazione della temperatura corporea.

La donazione, fatta per contrastare la diffusione del virus “Covid-19”, non servirà a sostituire la rilevazione della temperatura dei ragazzi che frequentano l’istituto, misurazione che deve avvenire a casa a cura delle famiglie, ma consentirà alle scuole di avere un valido e affidabile strumento per verificare principalmente la temperatura corporea di eventuali ospiti o del personale scolastico in forza alle numerose classi dell’Istituto.

“In un periodo storico così insolito, il Lions Club di Gualdo Tadino ha confermato la propria vicinanza ad una realtà locale di primaria importanza, l’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino che si compone di sette scuole per l’infanzia, cinque scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado “Franco Storelli””, sottolinea il club gualdese.