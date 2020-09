Covid in Umbria: 22 nuovi positivi, aumentano ricoveri e rianimazioni

Pubblicità

Forte crescita di ricoveri in Umbria nelle ultime 24 ore. Sono ben 5 in più con un aumento anche di pazienti in terapia intensiva. Attualmente si trovano in ospedale 29 pazienti (14 a Perugia e 15 a Terni). Di queste, 6 sono in rianimazione.

22 i nuovi casi emersi a seguito dei 2.190 tamponi processati. Crescono anche le persone in isolamento: attualmente sono 1.710 (+39).

6 le guarigioni, fermi i decessi a 81. Dall’inizio dell’emergenza sono 2.100 i casi di coronavirus riscontrati in Umbria.

I nuovi casi sono stati individuati a Perugia (13), Spoleto e Deruta (2), Foligno, Gualdo Cattaneo, Sant’Anatolia di Narco, Terni e Todi (1). 2 di fuori regione.