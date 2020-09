Usl Umbria 1: “Rispettati i piani di recupero delle liste di attesa”

Pubblicità

In merito alle notizie diffuse in questi giorni, la Usl Umbria 1 ha precisato stamane con un comunicato stampa precisa che presso il presidio ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino “sono state adottate tutte le misure organizzative e clinico-assistenziali finalizzate a garantire il rispetto dei piani di recupero delle liste di attesa e assicurare la tutela della salute della collettività”.

“Nelle ultime 4 settimane – recita la nota stampa – dall’11 agosto all’8 settembre, sono state recuperate 1.214 prestazioni sospese durante il lockdown con una percentuale di recupero del 13% che è di un punto superiore rispetto alla media aziendale. Questo dato è indice di un impegno organizzativo che ha consentito di garantire anche attività ambulatoriali con aperture straordinarie, che, tra l’altro, sono in programma anche per i prossimi mesi.

Per quanto riguarda i percorsi di tutela, ad oggi sono state recuperate tutte le prestazioni del periodo pre-Covid, mentre il numero delle nuove, pari a 1500, è rimasto stabile nelle ultime quattro settimane (a livello aziendale si registra un incremento del 40%)”.

“Dal confronto dei dati di attività delle attività ambulatoriali per i mesi di luglio e agosto, si registra un incremento rispettivamente del 9% e 6% rispetto al 2019, nonostante il maggiore intervallo introdotto tra una prestazione e l’altra per garantire le misure di sicurezza relative al distanziamento e alla sanificazione degli ambulatori. Anche per quanto riguarda i ricoveri, l’ospedale di Branca registra un costante aumento, che nel mese di agosto ha raggiunto l’11% rispetto al 2019. Si evidenzia, infine, che dal 14 settembre è stato assunto il nuovo direttore della struttura complessa di Chirurgia”.