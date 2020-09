22 nuovi positivi al Covid in Umbria, stesso numero i guariti. Un nuovo decesso

Pubblicità

Sono 22 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore a fronte di 1.759 tamponi processati. Stesso numero i guariti: 22. Gli attualmente positivi sono 472 (1 in meno).

Dopo diverse settimane l’Umbria fa registrare un nuovo decesso. Si tratta di una donna di 98 anni, residente a Perugia, ricoverata presso il reparto malattie infettive dell’ospedale Santa Maria della Misericordia del capoluogo. L’azienda ospedaliera fa sapere che la signora era affetta da diverse patologie pregresse.

Calano i ricoveri nei nosocomi umbri di persone positive al Covid. Due in meno rispetto a ieri, per un totale di 30, con 5 persone che rimangono in terapia intensiva. 33 persone in più si trovano in isolamento per un totale di 1.888.

I nuovi positivi sono stati individuati 4 a Terni e Bastia Umbra, 2 a Amelia, Narni, Foligno e Perugia, 2 di fuori regione, mentre una positività è stata registrata nei comuni Attigliano, Corciano, Massa Martana e San Giustino (1). Una guarigione a Gubbio e un’altra a Nocera Umbra.