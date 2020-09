E’ dell’artista Maya Kokocinski Molero il Palio che non sarà assegnato

Pubblicità

E’ stata affidata all’artista Maya Kokocinski Molero la realizzazione del Palio 2020 dei Giochi de le Porte. Palio che, come noto, non verrà assegnato in quanto la manifestazione non si terrà a causa dell’emergenza coronavirus. Il dipinto è stato cucito dalle sarte di Porta San Martino, vincitrice del Palio 2019.

Il prezioso drappo, come quello del 1997 anch’esso rimasto senza vincitore a causa del terremoto che proprio la mattina del venerdì dei Giochi sconvolse Umbria e Marche, rimarrà all’Ente.

La cerimonia di presentazione si è tenuta nel parco della Rocca Flea, alla presenza del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, dell’assessore alla cultura, Barbara Bucari, della presidente dell’Ente Giochi, Cinzia Frappini, dei Priori e della stessa artista, scelta e presentata dalla direttrice del Polo Museale, Catia Monacelli.

Il sindaco Presciutti, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di rispettare le regole per evitare la diffusione del Covid: “E’ un anno triste per tutti. Speriamo insieme di superare questo periodo. Dovremo avere comportamenti consoni in questi giorni. Scordatevi feste nelle taverne, nelle stalle, in luoghi pubblici o nelle vie. Se finora abbiamo avuto solo 7 casi non è fortuna. Dovremo impegnarci per mantenere questo trend nella nostra città”, ha detto, anticipando che nei primi giorni della prossima settimana incontrerà in Prefettura il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza per mettere a punto un piano per evitare assembramenti. Un appello il primo cittadino lo ha lanciato, pur senza citarla (ma il riferimento era evidente), anche a Porta San Benedetto, da diverso tempo alle prese con una “guerra” interna finita in tribunale. “Questa è una comunità che nelle difficoltà si è sempre unita. Quindi, per favore, smettiamo di litigare.”

Presentazione Palio Giochi de le Porte 2020 Posted by Giochi de le Porte on Saturday, 19 September 2020

L’assessore alla cultura Barbara Bucari ha evidenziato che “per una città è importante avere una festa e i Giochi quest’anno mancheranno. L’invito a tutti i portaioli e ai gualdesi è a non mollare.”

Per la presidente dell’Ente Giochi de le Porte Cinzia Frappini “questo è il Palio della Speranza, la speranza che tutto questo che stiamo vivendo finisca quanto prima e che nel 2021 si possa tornare a festeggiare e ad abbracciarci.”

Al termine della breve cerimonia il Palio, in corteo, è stato portato come da tradizione nella cappella del patrono San Michele Arcangelo, all’interno della basilica di San Benedetto, dove rimarrà fino al 27 settembre.

Maya Kokocinski Molero, figlia del pittore Alessandro Kokocinski e dell’attrice Prudencia Molero, nasce in Cile nel 1970. Ha appreso i suoi primi rudimenti nello studio del padre, il pittore figurativo Alessandro Kokocinski. Solo dopo alcuni anni trascorsi a Londra, prima di iniziare il percorso universitario, scopre la sua vera passione per la pittura, analizzando i grandi maestri del passato. La figurazione, come anche l’utilizzo delle tradizionali tecniche pittoriche, sono alla base della sua poetica: immagini sospese e atmosfere surreali che rimandano alla grande pittura spagnola dei secoli passati. Ha vinto il premio Michetti nel 2006. Ha iniziato a esporre nel 1997 alla Fundación internacional Jorge Luis Borges a Buenos Aires. Lo stesso anno Oliviero Toscani ha presentato una sua mostra alla Watatu gallery di Nairobi. Nel 1999 ha esposto all’Istituto italiano di cultura di Addis Abeba e alla Galeria Sara Garcia Uriburu di Buenos Aires e nel 2005 all’Istituto italiano di cultura di Bruxelles. L’artista ha partecipato a numerose mostre collettive tra le quali si ricorda “Un mondo di immagini per chi immagina il mondo”, in occasione del Giffoni Film Festival nel 2003, e tra le esposizioni personali, quella al “Macro” di Roma nel 2003, alla Lotus Lifestyle Gallery a Bangkok nel 2004 e la personale organizzata a Bruxelles presso l’Istituto Italiano di Cultura. Nel 2011 è stata ospite del Padiglione Italia della 54esima edizione della Biennale di Venezia.