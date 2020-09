Covid, nuovo decesso in Umbria. 5 nuovi positivi, balzo delle guarigioni

Pubblicità

Nuovo decesso in Umbria a causa del Covid-19. Vittima questa volta è una donna di 88 anni di Sellano, con il triste conteggio che nella nostra regione sale a 84. L’anziana signora si è spenta nella serata di domenica 20 settembre nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Terni dove era ricoverata da una decina di giorni.

Nettamente in calo i nuovi casi riscontrati in regione nelle ultime 24 ore, a fronte comunque, come accade ogni domenica, di una notevole riduzione di tamponi processati (593). Cinque i nuovi positivi al Covid-19, mentre numerose sono state le guarigioni riscontrate nello stesso arco di tempo: ben 21, così che il numero di attuali positivi scende a 473 (17 in meno rispetto al giorno precedente).

Scendono anche i ricoveri negli ospedali umbri: attualmente sono 29, 4 in meno rispetto al giorno precedente. Sempre 4 le persone che si trovano in terapia intensiva. Aumentano di 22 gli isolamenti, con il totale che sale a 1.977.

I nuovi casi sono stati individuati 3 a Perugia e un caso singolo nei comuni di Terni e Amelia. Le guarigioni invece riguardano i territori di Terni (7), Acquasparta (3), Perugia, Deruta e Stroncone (2), Castel Viscardo, Fratta Todina, Narni, Orvieto e fuori regione (1).