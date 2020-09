Venerdì riapre la Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino

Pubblicità

“Sono stati e sono mesi difficili non solo sotto il profilo sanitario, ma anche sociale ed economico. I nostri ragazzi sono costretti ad una socialità ridotta, lo sappiamo, ma è proprio per questo che la Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino rilancia l’offerta dei corsi per il nuovo anno scolastico, puntando sulla qualità degli insegnanti, tutti veri professionisti della musica live e della discografia“. Queste le parole del M° Francesco Demegni, direttore della Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino, che da venerdì 25 settembre riprenderà la propria attività.

I corsi avranno dei costi accessibili a tutti con pacchetti promozionali e per l’anno scolastico 2020-2021 si offriranno due borse di studio, che saranno assegnate alla fine di una serie di esibizioni individuali, visibili via streaming dalla piattaforma social della scuola.

Quest’anno si porteranno inoltre a compimento tre progetti discografici di altrettanti allievi, che usciranno entro il 2021 con etichetta Etralab Records con distributori inglesi, americani e tedeschi, che ne permetteranno una diffusione sul mercato discografico internazionale.

I percorsi formativi comprenderanno corsi di pianoforte, chitarra, basso, canto, archi, fiati, batteria e percussioni, ma anche Propedeutica musicale, Musicoterapia comportamentale, post traumatica e dell’apprendimento, un corso di Home Recording, Training Autogeno, Musical, Postura palco, e le masterclasses giunte al terzo anno, per la formazione professionale, con musicisti come Ramberto Ciammarughi, John B Arnold e altri.

“Tutto questa offerta avverrà nel totale rispetto delle norme igienico sanitarie ministeriali – dice il M° Demegni – favorite dal distanziamento e dalle potenzialità della sede di Casale dotata di uscite ed entrate separate, enormi spazi didattici ed importantissimi impianti di areazione degli ambienti indipendenti per ogni aula, oltre alla sanificazione giornaliera svolta da personale qualificato“.

La Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino è aperta, previo appuntamento, ogni pomeriggio dal Lunedì al Sabato nella sede di Via Casale. Per informazioni e contatti è possibile rivolgersi al numero 335.8239703 e alla email etralabevents@gmail.com.