Da venerdì 25 a domenica 27 settembre su Erreti “Il Battito dei Giochi”

Quest’anno i Giochi de le Porte, come noto, non si svolgeranno a causa dell’emergenza Covid-19. Radio Tadino vuole però celebrare ugualmente la più importante manifestazione di Gualdo Tadino e lo farà con la serie di trasmissioni “Il Battito dei Giochi”, in onda da venerdì 25 a domenica 27 settembre.

Ideata, curata e condotta da Alessandro Cesaretti e Elisabetta Scassellati, “Il Battito dei Giochi” ripercorrerà i momenti principali della Festa, con ospiti in studio che hanno scritto e che racconteranno pagine importanti del Palio di San Michele Arcangelo.

Particolarità del programma saranno gli orari di messa in onda, che coincideranno con alcune delle fasi salienti della tre giorni più sentita dai gualdesi. Venerdì 25 settembre alle 10,10 sarà “La Sbanda” ad inaugurare la serie che prevede più appuntamenti quotidiani, i quali proseguiranno sabato 26 per concludersi domenica pomeriggio 27 settembre con i giocolieri.

Con “Il Battito dei Giochi” Radio Tadino vuole, seppur in modo ovviamente molto parziale, far rivivere ai portaioli l’atmosfera del Palio di San Michele Arcangelo in attesa che da lunedì 28 settembre scatti il conto alla rovescia per l’attesissima edizione 2021.