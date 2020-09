Ultimo weekend di settembre: ecco la serrata del comune di Gualdo Tadino

Pubblicità

Centro storico di Gualdo Tadino chiuso al traffico, obbligo di mascherina anche all’aperto e regolamentazioni specifiche per i titolari di attività commerciali che riguardano alimenti e bevande. E’ evidente il fine di evitare assembramenti nei giorni in cui sarebbero dovuto disputarsi i Giochi de le Porte.

Per un fine settimana che sarebbe dovuto essere tutt’altro ecco spiegati sotto i divieti e gli obblighi imposti dalle ordinanze 105, 106 e 107 che portano la data di oggi 23 settembre.

Nel particolare viene estesa fino al 7 ottobre 2020 l’ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 16 agosto e quella sindacale del 21 agosto, che prevedeva l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto dalle ore 18 alle 6 del mattino. L’obbligo ricade nelle seguenti vie e piazza: piazza Martiri della Libertà e vicoli adiacenti, piazza Garibaldi, piazza Mazzini, piazza Soprammuro, piazza Dante, largo Avis Giardini Pubblici, corso Piave, corso Italia, viale Don Bosco, via Bersaglieri, via Roberto Calai, via Franco Storelli e via della Rocca.

A questo si aggiunge, nei giorni 25, 26 e 27 settembre, il divieto di somministrare alimenti e bevande di qualsiasi natura su aree pubbliche o aperte al pubblico e beni immobili pubblici. L’unica eccezione è per l’evento simbolico in programma presso la Rocca Flea venerdì 25 settembre dalle ore 20 alle 21.

Vietata anche la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallici. A tutti gli esercizi ubicati nell’intero territorio comunale è vietato anche di vendere, per asporto e non, alcolici e superalcolici.

La chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande è stata fissata obbligatoriamente alle ore 01,00.

Infine, sempre nei giorni 25, 26 e 27 settembre, sarà predisposta la Zona a Traffico Limitato da corso Italia (dal dissuasore) a piazza Martiri dalle ore 20 alle ore 02.

