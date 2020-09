Covid: 29 nuovi casi positivi in Umbria, ma anche 22 guarigioni

Pubblicità

29 nuovi casi in Umbria di positività al Covid-19 e 22 guarigioni. Questi i dati registrati nella nostra regione nelle ultime 24 ore con gli attualmente positivi che salgono a 480. 1.692 i tamponi processati.

I nuovi casi positivi sono stati individuati a Gualdo Tadino (1), Terni (8), Perugia (7), Assisi e Bastia (2), Cannara, Città di Castello, Corciano, Narni, Sellano e Spello (1) e 3 persone provenienti da fuori regione.

Nessuna variazione nei ricoveri: rimangono 33 di cui 3 in terapia intensiva, così come i decessi, fermi a 85. Sfondano quota 2.000 gli isolamenti: ad oggi sono 2.056, 57 in più rispetto al giorno precedente.