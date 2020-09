Gualdo Tadino: genitore positivo, i figli studenti richiamati a casa

Niente allarmismo, ma dopo 5 mesi devo comunicarvi che abbiamo un nuovo caso positivo al covid-19 in città.Si tratta di un adulto che è già in isolamento a casa insieme alla sua famiglia in buone condizioni di salute.Non ci sono al momento altri postivi, i familiari di cui tre bambini per i quali è stata immediatamente attivata la procedura prevista dalla norma stanno bene ed al momento sono in isolamento fiduciario.Purtroppo siamo ancora nel bel mezzo della pandemia e dobbiamo continuare a tenere comportamenti responsabili.La salute e la sicurezza vengono prima di tutto per questo ho emanato iprovvedimenti che ormai conoscete per il prossimo fine settimana.Avrei anche io preferito fare festa, ma i Giochi quest’anno sono annullati e non c’è niente da festeggiare.Confido nel vostro senso di responsabilità sappiate che non dovete agire per fare un dispetto o un piacere al sottoscritto, ma per salvaguardare la salute di tutti #restiamouniti #insiemevinciamo