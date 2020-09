Pubblicità

Intorno alle ore 15.45 di oggi pomeriggio un autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un camion all’altezza dell’uscita di Valfabbrica in direzione Perugia. L’auto è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante e il bilancio parla purtroppo di un ferito grave.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Perugia, Polizia Stradale e personale del 118.