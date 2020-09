Incidente all’uscita di Valfabbrica della PG-AN. Un giovane perde la vita.

Pubblicità

Un giovane di 30 anni, residente a Valfabbrica, ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 15.45 di giovedì pomeriggio quando la sua autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un camion all’altezza dell’uscita di Valfabbrica in direzione Perugia. L’auto è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante.

Sul posto sono giunti polizia, carabinieri, vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Il giovane, particolarmente conosciuto anche a Gualdo Tadino, dove operava come agente immobiliare, e a Gubbio per la sua attività di personal trainer, è purtroppo deceduto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Perugia dove era già arrivato in condizioni molto gravi a causa dei traumi riportati nell’impatto.

La polizia stradale sta vagliando la dinamica dell’incidente.