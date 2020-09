Covid-19: un caso anche a Fossato di Vico dopo quello di Gualdo Tadino

Pubblicità

Un caso di positività al Covid-19 anche nel comune di Fossato di Vico. “Al momento la persona interessata è in isolamento ed è in buone condizioni”, fa sapere il sindaco, Monia Ferracchiato, sottolineando anche come, il soggetto, non abbia grandi contatti all’interno dello stesso comune di residenza.

Dopo mesi dunque, proprio dopo il caso di Gualdo Tadino, il virus torna a colpire anche la vicina Fossato. Il comune, nonostante la situazione sia sotto controllo, invita tutta la cittadinanza a mantenere la calma e a non creare allarmismi, rispettando le regole e i protocolli, essenziali per combattere la pandemia, accortezze alle quali deve rispondere unitamente tutta la popolazione.

“Saranno attivati tutti i protocolli per evitare un eventuale diffusione dell’epidemia. Con l’occasione auguriamo una pronta guarigione alla persona positiva” ha concluso il sindaco.