Covid: 23 nuovi casi in Umbria, un positivo a Sigillo

23 nuovi casi di Covid-19 sono emersi in Umbria nelle ultime 24 ore in seguito ai 1.861 tamponi eseguiti. 13 invece le guarigioni in più così che gli attualmente positivi salgono così 490 (10, in più rispetto al giorno precedente). Invariato il numero dei decessi (85).

Crescono di 2 le persone ricoverate in ospedale, Attualmente sono 35, di cui 3 (invariato)si trovano in terapia intensiva. 107 in più i soggetti in isolamento, per un totale di 2.163.

I nuovi casi sono stati individuati a Sigillo (1), Terni (6), Bastia Umbra (5), Perugia (4), e un caso singolo ad Alviano, Assisi, Città di Castello, Corciano, Magione, Spoleto e uno di fuori regione.

In riferimento al caso di Sigillo è intervenuto con una nota il sindaco della città, Giampiero Fugnanesi. “Il Dipartimento prevenzione-servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 mi ha informato di un caso di positività al Covid-19 di un cittadino residente nel nostro comune di Sigillo – ha scritto primo cittadino – Il soggetto, che lavora in un comune limitrofo, si trova in isolamento domiciliare nel nostro territorio comunale in buone condizioni di salute. Ad oggi è il primo caso di positività registrato nel nostro comune dopo i due casi del mese di marzo. Continuiamo a rispettare con serietà e rigore civico le regole imposte. Si invita la cittadinanza a mantenere la calma e a non allarmarsi. Sono stati attivati tutti i protocolli medici e predisposte le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con la persona positiva a cui formulo i miei più sinceri auguri di pronta guarigione.

LA SITUAZIONE SETTIMANALE IN UMBRIA – Questi i dati riferiti alla settimana dal 18 al 25 settembre per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del virus Covid-19 in Umbria, aggiornati alle ore 8 di venerdì 25 settembre: i casi positivi sono passati da 2160 del 18 settembre a 2318 del 25 settembre a (+158); gli attualmente positivi da 460 sono diventati 490 (+30).

I guariti sono cresciuti da 1618 a 1743 (+125); i ricoveri totali sono passati da 32 a 35 (+3), di cui in rianimazione 3(-2).

I decessi sono 85 (+3). Il totale delle persone attualmente in isolamento è di 2163 rispetto alle 1945 del 18 settembre (+218), e di queste sono in isolamento contumaciale 455 rispetto alle 428 del settembre (+ 27).

Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 196.077, rispetto ai 184.540 effettuati alla data del 18, con un aumento di 11.537 tamponi.