Maltempo, quasi 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco

Temporali, grandinate e bombe d’acqua. Dalle 16.30 di oggi l’Umbria è flagellata dal maltempo. Alle 19.00 i Vigili del Fuoco della regione avevano già effettuato 26 interventi, ne avevano in corso 20, ma ancora in coda ben 40.

Le più colpite sono le zone del perugino, del folignate e del gualdese. A Gualdo Tadino disagi un po’ ovunque, compreso il centro storico e soprattutto in viale Don Bosco (video sotto), nel quartiere Biancospino dove la situazione è cronica da tempo, in via Vittorio Veneto, via Roma e in via Flaminia. Nel territorio gualdese in un giorno sono caduti 120 mm. di pioggia quanti solitamente ne cadono in tutto il mese di novembre, fa sapere la Stazione Meteorologica Palazzo Mancinelli.

Notizia in aggiornamento