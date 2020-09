Covid, più di 500 attualmente positivi in Umbria. Altri 3 casi a Sigillo

Pubblicità

Gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria superano quota 500, toccando i 505 casi, di cui 35 nelle ultime 24 ore in seguito ai 2.008 tamponi processati. Sempre alto comunque il numero dei guariti, 20, ma c’è da registrare un aumento dei ricoveri in ospedale che crescono di 2, arrivando a 37 pazienti nei nosocomi umbri, di cui sempre 3 in terapia intensiva.

Dei 35 casi di Covid-19 ben 3 sono stati registrati a Sigillo, che si vanno ad aggiungere a quello di ieri. “Si tratta di 3 familiari del caso precedente e tutti asintomatici, già sottoposti in isolamento fiduciario. Vi confermo che la situazione è assolutamente sotto controllo, monitorata dall’ unità di crisi della Asl 1 Umbra. Il rispetto delle regole e dei protocolli anti-Covid 19 risultano essenziali da parte di tutta la popolazione”, ha detto il sindaco Giampiero Fugnanesi.

Gli altri positivi sono residenti 17 a Perugia, 6 ad Assisi, 2 a Corciano, 1 a Gualdo Tadino Narni, San Gemini, Terni e 3 di fuori regione. Crescono di 27 le persone in isolamento per un totale di 2.190.