Fossato di Vico, trovato senza vita un biker di 62 anni

Un uomo di Fossato di Vico di 62 anni è stato ritrovato senza vita oggi pomeriggio su un’area impervia del territorio fossatano.

Poco prima delle ore 16, la Centrale Unica Regionale del 118 ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) per un intervento nel comune di Fossato di Vico per un biker – B.E. di 62 anni, abitante del luogo – di cui si erano perse le tracce.

Sul posto si sono recate tre squadre del SASU, provenienti da Perugia, Sigillo e Foligno, composte da tecnici, operatori e sanitari nonché il personale del 118 che, giunti sul luogo hanno constatato il decesso dell’uomo.

Ricevute le autorizzazioni del caso dagli inquirenti, i tecnici del SASU hanno recuperato la salma componendola sulla speciale barella portantina in dotazione al SASU e trasportata mediante tecniche alpinistiche fino al mezzo funebre. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.