Il Rifugio Mainardi compie 50 anni e conquista il premio Travellers’ Choice di Tripadvisor

Era il giorno della Festa della Montagna del 1970 quando venne inaugurato il Rifugio Mainardi a Pian delle Macinare (Costacciaro), costruito dall’Università degli Uomini Originari di Costacciaro.

Nel corso di questo mezzo secolo il Rifugio, immerso in uno scenario unico come quello del Parco del Monte Cucco a 1.150 metri di quota, è diventato il punto di riferimento per tutti i fruitori del Monte Cucco.

Da tre anni la struttura è gestita dalla famiglia Pierini e, oltre all’attività di ristorazione, organizza eventi e ha una preziosa funzione di appoggio, informazione e accoglienza in quota per visitatori ed escursionisti.

Diversi sono stati i riconoscimenti di qualità che, grazie a quanto proposto dall’attuale gestione, sono stati recentemente assegnati al Rifugio Mainardi, tra i quali spicca il prestigioso Travellers’ Choice conferito da Tripadvisor, che il più importante sito al mondo di viaggi e recensioni assegna alle migliori strutture ricettive e ristoranti.

Le classifiche Travellers’ Choice sono elaborate sulla base di un algoritmo di Tripadvisor che confronta diversi parametri, tra cui il ranking, la quantità e la qualità delle recensioni pubblicate dalla community internazionale degli utenti.