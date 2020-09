Coronavirus, 46 nuovi positivi e 29 guariti in Umbria nelle ultime 24 ore

Pubblicità

Sono ben 46 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi in Umbria nelle ultime 24 ore. Un incremento così alto non si registrava dalla fine di marzo/inizio aprile, quando per due volte i nuovi positivi superarono quota 50. Va comunque tenuto in considerazione l’alto numero di tamponi processati, anche ieri 1.940, quasi quattro volte di più rispetto a quelli che si effettuavano sei mesi fa.

Con i decessi sempre fermi a 85, rimane invariato anche il numero di ricoverati negli ospedali umbri: una dimissione a Città di Castello e un nuovo ingresso a Terni per un totale di 42, di cui sempre 3 in terapia intensiva. Crescono di pochissimo le persone in isolamento: 6 in più per un totale di 2.103.

I nuovi casi sono stati individuati 24 a Perugia, 8 a Terni, 3 a Bastia Umbra, Corciano e Foligno, 1 a Città di Castello, fuori regione, Panicale e Passignano sul Trasimeno.