Un patto educativo per il territorio, la presentazione il 9 ottobre a Gualdo Tadino

“Facciamo un Patto?” E’ questo il titolo dell’importante convegno che si svolgerà venerdì 9 ottobre alle ore 16,30 nel rinnovato Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino per presentare il Patto Educativo Territoriale messo a punto nell’ambito dei progetti RETE! e WELL-TREE, sostenuti rispettivamente dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

I due progetti, guidati dall’Associazione Educare alla Vita Buona e dalla Cooperativa Sociale Asad, coinvolgono anche il Comune di Gualdo Tadino e diversi istituti scolastici, sia primari che secondari, oltre che numerose associazioni, hanno da tempo costituito una partnership strategica ed una fattiva collaborazione.

Essi mirano infatti da un lato a contrastare la povertà educativa dei bambini di scuola primaria e media (RETE!) e dall’altro lato ad offrire nuove opportunità formative e occupazionali agli adolescenti e giovani (WELL-TREE) della Fascia Appenninica.

Giunti ormai a metà del loro svolgimento, i due progetti presentano la proposta di Patto Educativo Territoriale, chiamando a raccolta tutte le realtà istituzionali e associative che lavorano con i bambini e i ragazzi della Fascia Appenninica umbra per condividere alcuni principi di fondo, allargare le esperienze di collaborazione e co-progettazione ad altri soggetti e mettere a punto le idee per la costituzione del Polo Territoriale di Eccellenza Educativa (P-TREE) che dovrebbe vedere la luce nella primavera del 2022.

Il convegno del 9 ottobre vedrà come intervento centrale quello intitolato “Educare per Vivere” dello scrittore ed educatore romano Eraldo Affinati. Interverranno inoltre rappresentanti istituzionali, dirigenti scolastici e rappresentanti del mondo associativo ed imprenditoriale.

I posti disponibili in presenza nel Teatro Don Bosco saranno circa un centinaio, dovendo rispettare l’opportuno distanziamento, per cui sarà anche possibile seguire il convegno per via telematica attraverso Zoom.

Maggiori informazioni per partecipare di persona o tramite il collegamento telematico, sul sito web: https://www.educareallavitabuona.it/home/rete