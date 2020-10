Sigillo, il palazzo comunale si illumina di rosa per la prevenzione del tumore al seno

Pubblicità

Anche il Comune di Sigillo ha voluto aderire alla Campagna Nastro Rosa promossa insieme a Anci, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, per manifestare vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica.

Il cancro al seno è la neoplasia più diffusa nel genere femminile, riguarda una donna su nove nell’arco della vita, con circa 53.000 nuove diagnosi in Italia solo nel 2019. Grazie ai costanti progressi nella prevenzione e nella cura, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87%, ma i ricercatori Airc lavorano ogni giorno per raggiungere il pieno obiettivo: curare tutte le donne.

Per questo su invito di Anci questa sera il palazzo comunale di Sigillo si illuminerà di rosa.