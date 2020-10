Coronavirus: un altro caso a Gualdo Tadino, 4 a Fossato di Vico, 1 a Gubbio

Pubblicità

Sono attualmente 6 i positivi al coronavirus a Gualdo Tadino. Il nuovo caso è un ragazzo giovane con lievi sintomi, che è stato messo in isolamento a casa.

E’ in corso, come da prassi, il monitoraggio di tutti i contatti avuti negli ultimi giorni.

Altri 4 casi sono emersi a Fossato di Vico, 1 a Gubbio. Complessivamente in Umbria sono aumentati considerevolmente nelle ultime 24 ore. Dopo due giorni consecutivi con 46 casi, l’ultima rilevazione riporta ben 62 nuovi positivi, il dato più alto dalla fine del mese di marzo.

14 i guariti con un incremento però dei ricoveri ospedalieri: 2 in più per un totale di 43 pazienti, con una persona in più in terapia intensiva (4).

Aumentano di 65 le persone in isolamento per un totale di 2.280.

L’ANDAMENTO SETTIMANALE IN UMBRIA: Questi i dati riferiti alla settimana dal 25 settembre al 2 ottobre per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del coronavirus in Umbria, aggiornati alle ore 8 di venerdì 2 ottobre

– I casi positivi sono passati da 2318 del 25 settembre a 2.562 del 2 ottobre (+244);

gli attualmente positivi da 490 sono diventati 615 (+125).

– I guariti sono cresciuti da 1743 a 1862 (+119);

– I ricoveri totali sono passati da 35 a 43 (+8), di cui in rianimazione 4 (+1).

– I decessi sono 85 (invariato).

– Il totale delle persone attualmente in isolamento è di 2280 rispetto alle 2163 del 25 settembre (+117), e di queste sono in isolamento contumaciale 572 rispetto alle 455 del 25 settembre (+ 117).

– Il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 209.180, rispetto ai 196.077 effettuati alla data del 25 settembre, con un aumento di 13.103 tamponi