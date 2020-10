L’Oscar Green 2020 di Coldiretti al Caseificio Trinei

Pubblicità

Un importante riconoscimento a livello regionale è arrivato a un’azienda del territorio, il caseificio Trinei, che si è aggiudicato l’Oscar Green 2020 di Coldiretti nella categoria Impresa 5.Terra.

L’Oscar Green è riservato alle aziende che, coniugando tradizione e innovazione, collaborano alla realizzazione di un modello agricolo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Un occhio di riguardo è stato riservato ai progetti che avevano come obiettivo la tutela e l’arricchimento del territorio.

La categoria Impresa 5.Terra ha premiato in particolare i progetti di quelle “giovani aziende agroalimentari che creano una cultura d’impresa esemplare, riuscendo a incanalare creatività, originalità e grande abilità progettuale per lo sviluppo e la crescita dell’agricoltura italiana anche attraverso l’applicazione di nuove tecnologie.”

Il caseificio, con sede legale a Gualdo Tadino, trasforma esclusivamente il proprio latte utilizzando un robot mungitore e un controllo elettronico dell’alimentazione di ogni capo.