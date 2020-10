SS3 Flaminia, lavori notturni nella galleria “Colle del Prete” a Nocera Umbra

Pubblicità

A partire da lunedì prossimo, 5 ottobre, Anas avvierà i lavori di ammodernamento dell’impianto di illuminazione della galleria “Colle del Prete”, sulla strada statale 3 “Flaminia” a Nocera Umbra. L’intervento prevede il rifacimento dell’impianto di illuminazione e la sostituzione delle vecchie lampade con LED di ultima generazione.

Per consentire i lavori sarà necessaria la chiusura al traffico della SS3 “Flaminia” in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Nocera Umbra e Gaifana, esclusivamente in orario notturno tra le 22:00 e le 6:00 del giorno successivo, dal lunedì al venerdì. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria (strada regionale 3) con indicazioni sul posto.

Il completamento è previsto entro la fine del mese di ottobre.

I lavori rientrano nell’ambito del progetto “Greenlight”, avviato da Anas con l’obbiettivo di innalzare i livelli di sicurezza all’interno delle gallerie, potenziando la visibilità e la qualità di diffusione delle luci artificiali, oltre a ridurre i consumi energetici sulla rete stradale di competenza.