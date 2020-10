Coronavirus, 2 nuovi casi a Gualdo Tadino, 6 a Fossato, 1 a Nocera. Presciutti e Ferracchiato: “Responsabilità”

Pubblicità

Sono 42 i nuovi positivi in Umbria al coronavirus, a fronte di un sempre alto numero di tamponi processati: 2.139 nelle ultime 24 ore. 18 i guariti, fermi i decessi a 85. Gli attualmente positivi sono 24 in più per un totale di 639.

Crescono i ricoveri: 3 pazienti in più si trovano negli ospedali Covid dell’Umbria, per un totale di 46, con un aumento anche di quelli in terapia intensiva, dove attualmente si trovano 5 ricoverati, 1 in più rispetto al giorno precedente.

Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Nocera Umbra hanno visto un incremento di positivi nelle ultime ore rispettivamente di 2, 6 e 1 casi. I sindaci sono intervenuti sui social per invitare a comportamenti responsabili i propri concittadini.

Massimiliano Presciutti è tornato ad usare i toni piuttosto crudi di qualche mese fa: “C’è un clima di forte preoccupazione in città, non dobbiamo cedere alla paura ma dobbiamo oggi più che mai essere responsabili – ha detto il primo cittadino gualdese nel suo videomessaggio – Le coglionerie dei giorni scorsi richiamo di pagarle a caro prezzo se non saremo oggi più che mai attenti e seri nei nostri comportamenti quotidiani. Quindi faccio un appello accorato: chiunque pensi di essere stato a contatto o di aver frequentato gli stessi posti di chi è risultato positivo non esca non vada in giro a fare test di vario tipo e specie a capocchia, non faccia ulteriori e dannose cazzate, si metta in isolamento precauzionale e avverta immediatamente il proprio medico di base. La Asl ha attuato puntualmente tutte le procedure e sta effettuando i tamponi alle decine di contatti stretti. Non possiamo più permetterci ulteriori nuovi comportamenti irresponsabili e non rispettosi della tutela della salute di tutti, anche le famiglie facciano la propria parte. Fare gli spavaldi o, peggio ancora, credersi al di sopra di tutto e tutti non porta da nessuna parte, anzi rischia di creare danni irreparabili soprattutto alle categorie più fragili e ai nostri cari. Dimostriamo di essere all’altezza della sfida e una volta tanto uniamoci per vincerla tutti insieme.”

Anche da Monia Ferracchiato, dopo aver ricevuto ieri pomeriggio la comunicazione della Asl di 6 nuovi positivi a Fossato di Vico che porta il totale a 8, è arrivato un invito ai suoi concittadini ad avere di estrema prudenza: “ Al momento le persone positive nel nostro territorio comunale sono 8. Gli ultimi casi riscontranti sono collegati tra loro, ma non a quello del 25 settembre e quello del 29 settembre.I nuovi soggetti positivi sono tutti residenti nel nostro Comune, eccetto uno. Al momento sono in isolamento e in buone condizioni. I contagi sono aumentati di molto negli ultimi giorni all’interno del nostro territorio comunale. Tutti dobbiamo rispettare in modo ligio le normative e i protocolli anti COVID-19 ed evitare assembramenti anche nelle abitazioni private sia a Fossato di Vico sia negli altri Comuni.Vista la situazione è stata predisposta un’ordinanza in cui viene fatto l’obbligo della mascherina all’aperto in tutto il territorio comunale e per tutto il giorno. Inoltre è stato chiesto alle forze dell’ordine di potenziare i controlli per riscontrare il rispetto dei protocolli anti COVID-19 in tutto il Comune di Fossato di Vico.”