Covid: 19 nuovi casi in Umbria, altri 4 a Gualdo Tadino

Quattro nuovi casi a Gualdo Tadino di persone colpite dal coronavirus. Complessivamente sono 11, a quanto ha riferito il sindaco Presciutti che firma le ordinanze di isolamento contumaciale, anche se la dashboard regionale ne riporta 12. Un nuovo caso anche a Gubbio.

In Umbria nelle ultime 24 ore sono stati individuati complessivamente 19 nuovi positivi, a fronte però di un numero ridotto di tamponi, come accade nei giorni festivi: 421, contro gli oltre duemila dei giorni precedenti. Salgono a 711 gli attualmente positivi.

8 i guariti che si sono lasciati il Covid alle spalle, con i decessi fermi a 86. Crescono i ricoverati negli ospedali umbri: ad oggi sono 47, uno in più nelle ultime 24 ore, di cui 5 (uno in più) in terapia intensiva.