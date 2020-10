Coronavirus, 62 nuovi positivi in Umbria. 2 casi a Valfabbrica

Pubblicità

Sono stati trovai altri 62 nuovi positivi in Umbria nell’ultimo giorno, che portano il totale a 2.757, a fronte di 2.622 tamponi eseguiti, numero record per la nostra regione.

Crescono ancora i ricoverati in ospedale, da 47 a 50, ma rimane stabile il numero dei pazienti (5) che si trovano in terapia intensiva. 20 i guariti, con i decessi fermi a 86. 753 gli attualmente positivi.

Tra i nuovi casi spicca Perugia con 24 positivi in più, poi Corciano (6) e Bastia Umbra (5). 2 casi anche a Valfabbrica, che torna ad avere positivi dopo diversi mesi in cui non aveva fatto più registrare infezioni da coronavirus nel proprio territorio. Le persone, come ha comunicato il sindaco Bacoccoli, si trovano in isolamento nella propria abitazione e in buone condizioni di salute. Attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) presso il Municipio, applicando tutte le misure previste dal Piano di Protezione Civile.