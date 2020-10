Coronavirus: 84 nuovi casi, un altro decesso. A Gualdo Tadino un altro positivo ma anche due guariti

Pubblicità

84 nuovi casi di coronavirus in Umbria emersi in seguito ai 2.380 tamponi processati. Numeri che nella nostra regione erano stati toccati solo nel mese di marzo, anche se, va sottolineato, all’epoca venivano eseguiti circa un terzo dei tamponi. 28 i guariti.

C’è anche un nuovo decesso, l’87esimo dall’inizio dell’epidemia, residente ad Assisi. Crescono i ricoverati in ospedale che da 52 passano a 58, mentre rimangono sempre 8 le persone in terapia intensiva. Salgono a 868 (55 in più) gli attualmente positivi.

A Gualdo Tadino è emerso un nuovo caso positivo, ma anche due guariti che fa scendere il numero degli attualmente positivi a 10. Il sindaco Presciutti ha fatto sapere che tutti si trovano a casa con sintomi lievi o asintomatici. Lo stesso primo cittadino ha informato che presto, grazie alla collaborazione del Coni, riapriranno in sicurezza le palestre pubbliche della città per l’attività sportiva dei giovani.