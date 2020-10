Coronavirus: 151 nuovi casi in Umbria, è record. Un altro positivo a Gualdo Tadino

Pubblicità

Numeri record per la diffusione del coronavirus in Umbria: 151 nuovi casi sono stati individuati nelle ultime 24 ore, il massimo da quando l’epidemia è iniziata. Va sempre considerata la differenza della situazione tra i mesi di marzo e aprile con la situazione attuale per il numero di tamponi effettuati e per il contact tracing attualmente attuato, che permette di rintracciare eventuali altri positivi.

A Gualdo Tadino è stato registrato un nuovo caso positivo (non 3 come riportato dalla dashboard regionale). Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Presciutti che riporta come attualmente sono 11 i casi totali presenti nel territorio comunale con 60 persone in isolamento. A Gubbio nelle ultime 24 ore sono emersi 11 nuovi casi.

Ma, nonostante questo, c’è preoccupazione, come ha sottolineato il commissario per l’emergenza Covid in Umbria, Antonio Onnis, secondo il quale, come riporta l’Ansa, “la previsione a 60 giorni vede una situazione che assume connotati di forte preoccupazione“.

“Ci preoccupa anche – ha detto Onnis – il fatto che si è abbassato il livello di percezione del rischio da parte della popolazione”. Il commissario ha rilevato poi “una diversa progressione tra le province con diversa impennata di casi, un aumento dell’età media dei contagiati. I movimenti estivi – ha proseguito – hanno creato il problema con contagi da rientro”.

Anche il tasso di ospedalizzazione è in ripresa, dopo essere stato in diminuzione fino al 31 agosto. Sono infatti in aumento ricoveri e accessi alle terapie intensive anche se, ha detto Onnis, “il livello di gravità non è quello della prima fase”. Così come sta aumentando il numero di persone isolamento domiciliare.

Negli ospedali umbri nelle ultime 24 ore sono entrate 5 persone in più (ora sono 63), ma resta invariata la situazione nelle terapie intensive dove sono presenti 8 pazienti. 14 i guariti, con gli attualmente positivi che superano quota mille (1.005). In isolamento si trovano ora 3.054 persone, 152 in più rispetto a ieri. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 2.645.