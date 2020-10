In arrivo i finanziamenti per percorsi ciclopedonali. Ecco il progetto

Pubblicità

Il Comune di Gualdo Tadino ha ricevuto dalla Regione Umbria la notizia del positivo accoglimento della domanda presentata per il bando per la realizzazione di infrastrutture viarie per la mobilità ciclistica.

Il percorso ciclopedonale cittadino vedrà impegnati 125mila euro, divisi tra Regione e Comune, per la realizzazione entro l’anno 2022 di interventi per l’allestimento di percorsi ciclabili e ciclopedonali privi di barriere architettoniche. Il tutto per soddisfare la domanda di mobilità ciclistica quotidiana, utilizzabili per spostamenti casa lavoro, casa scuola e per i collegamenti con itinerari sovra comunali.

Nello specifico il progetto che si realizzerà a Gualdo Tadino interesserà la zona che va dalla vecchia Flaminia risalendo per il Fiume Feo verso via Biancospino, via Tagliamento, passando per Piazza Federico II di Svevia per arrivare in Piazza Beato Angelo, dove sono in corso di progettazione degli interventi, finanziati tramite “Aree Interne”, di ammodernamento del terminal autobus, oltre a percorsi pedonali e infrastrutture per la ricettività turistica. Da Piazza Beato Angelo sarà poi possibile raggiungere il centro storico utilizzando il nuovo ascensore pubblico.

Verrà realizzato anche un collegamento con la stazione ferroviaria, che permetterà ai turisti e agli utenti che utilizzano il treno di potersi recare in città. Il progetto consentirà, inoltre, di provvedere al consolidamento dell’argine destro del fiume Feo lungo via Biancospino. L’assessore allo Sviluppo Economico Stefano Franceschini ha espresso “grande soddisfazione per l’ottenimento di questo finanziamento. Si tratta dell’inizio di una seria di vari percorsi che verranno realizzati nel nostro territorio che incentiveranno sia la mobilità alternativa sia il turismo slow”.