Covid, 132 nuovi casi in Umbria. Muore una 92enne di Nocera Umbra

Dopo i 151 casi di ieri, oggi sono stati rilevati altri 132 positivi in Umbria al coronavirus, con 500 tamponi in meno rispetto al giorno precedente: ne sono stati infatti processati 2.173.

21 le guarigioni, con gli attualmente positivi che risultano essere 1.115. Purtroppo c’è da registrare un nuovo decesso, l’88esimo dall’inizio dell’epidemia. Si tratta di una 92enne di Nocera Umbra che dal 2 ottobre scorso era ricoverata a Terni in gravi condizioni.

Aumentano le persone positive ricoverate in ospedale, che salgono a 64 (una in più rispetto a ieri), con sempre 8 pazienti che si trovano in terapia intensiva. 154 persone in più si trovano in isolamento per un totale di 3.208.