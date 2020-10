Da piazza Beato Angelo al Soprammuro col nuovo ascensore

Pubblicità

Da oggi si potrà tornare ad utilizzare l’ascensore che da piazza Beato Angelo porta al centro storico. La novità, oltre la sostituzione della cabina esistente e il raddoppio con l’attivazione dopo anni di quella finora mai utilizzata, è la realizzazione di un altro punto di arrivo. Si potrà ora quindi scegliere se scendere al livello della mediateca del Museo dell’Emigrazione e della taverna di Porta San Benedetto, oppure continuare fino a piazza Soprammuro, che porta il tutto al livello del cuore della città.

L’inaugurazione della rinnovata struttura si è svolta stamane alla presenza del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, dell’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Pasquarelli e di Don Franco Berrettini.

La struttura sarà indubbiamente molto utile a cittadini e turisti. I lavori sono stati realizzati dalle aziende Samerlift e Edilizia Teodori Andrea e hanno avuto un costo totale di circa 250mila, finanziati in parte con contributi delle Aree Vaste e in gran parte dal Comune di Gualdo Tadino.

Gli interventi hanno anche messo a norma il punto di accesso rappresentato dal tunnel di collegamento di piazza Beato Angelo dove sono in corso di progettazione interventi, finanziati tramite “Aree Interne”, di ammodernamento del terminal degli autobus, del percorso pedonale e di infrastrutture per la ricettività turistica.

“Nonostante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 che ne ha bloccato i lavori negli ultimi mesi – ha detto il sindaco Presciutti – questa nuova e strategica opera consentirà di migliorare da una parte l’accessibilità dei cittadini e dei turisti al centro storico di Gualdo Tadino e dall’altra di abbattere le barriere architettoniche favorendo i diversamente abili e le persone più in difficoltà. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e lavorato in questi mesi“.