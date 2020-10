Covid: 148 nuovi casi e 2 decessi. A Gualdo sono 16 gli attualmente positivi

Pubblicità

Nelle ultime 24 ore altri 148 nuovi casi di coronavirus in Umbria, a fronte di un numero record di tamponi: 4.509, più dell’80% rispetto agli ultimi giorni. 12 i guariti, ma purtroppo anche 2 decessi, che porta il totale a 90. 134 in più gli attualmente positivi, che complessivamente salgono a 1.375.

Aumentano anche i ricoveri in ospedale: nelle ultime 24 ore sono entrati nei reparti Covid altri 3 pazienti per un totale di 70, di cui sempre 9 si trovano in terapia intensiva.

A Gualdo Tadino nelle ultime 48 ore si sono registrati 5 nuovi casi, con gli attualmente positivi che arrivano a 16 e con una sessantina di persone in isolamento. “È la punta massima che raggiungiamo dall’inizio della pandemia – ha detto il sindaco Presciutti – segno evidente che il virus circola ancora e che occorre ora più che mai il massimo della cautela e del senso di responsabilità da parte di tutti. Raccomando ancora una volta il massimo del rispetto per le persone, anche e soprattutto nel diffondere notizie palesemente infondate, in quanto i dati ufficiali vengono comunicati direttamente al sottoscritto dalla Asl. Dobbiamo tutti avere rispetto di chi è stato colpito dal Covid-19 e di chi soffre ed è in isolamento.”

Tutti i positivi, ha detto Presciutti, si trovano in isolamento domiciliare chi con pochi sintomi chi totalmente asintomatico.

6 casi sono stati rilevati a Gubbio, 1 a Valfabbrica. A Gubbio i casi di positività complessivi arrivano a 35: si trovano tutti in isolamento meno che una persona che è stata ricoverata in ospedale.