Covid, aumentano i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva

Pubblicità

Notevole incremento di ricoveri in ospedale in Umbria nelle ultime 24 ore: 9 in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 79, con altre 2 persone entrate in terapia intensiva, i cui reparti dei nosocomi umbri ne ospitano adesso 11.

Il tutto con 136 nuovi casi di coronavirus (4 a Valfabbrica, 1 a Gubbio), a fronte di 3.035 tamponi, un numero sempre molto alto. 15 i guariti (1 a Gubbio), con i decessi fermi a 90. Gli attualmente positivi salgono così a 1.496. Altre 332 persone si trovano in isolamento per un totale di 3.785.