Boom di positivi in Umbria: + 263. Altre 3 persone ricoverate in ospedale

Pubblicità

Importante balzo in avanti di nuovi positivi al coronavirus in Umbria: 263 nuovi casi sono emersi nelle ultime 24 ore a fronte di 3.690 tamponi. 69 i guariti nello stesso arco di tempo, ma ci sono 3 ricoverati in più in ospedale, con le persone in terapia intensiva che rimangono sempre 12. Nessun decesso nelle ultime 24 ore.

Tra i comuni con maggior numero di positivi nell’ultimo giorno ci sono Perugia (87), Bastia Umbra (27), Assisi (18), Gubbio (9) e Valfabbrica (8).

Sta registrando una “crescita importante, con età media dei positivi intorno ai 40 anni” l’epidemia di Covid in Umbria. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto facendo il punto in una conferenza stampa.

“L’epidemia è stata sotto controllo fino al 19 settembre – ha detto Coletto – poi si è registrata un’evoluzione che va allineata con la riapertura delle scuole“.

L’assessore ha annunciato tra l’altro l’impegno per riadattare le terapie intensive negli ospedali umbri. (Ansa)