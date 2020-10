Guasto all’acquedotto sulla provinciale Assisi-Gualdo Tadino, chiusa la strada

Pubblicità

Nella mattinata di oggi si è verificato un guasto all’acquedotto di Nocera Umbra, che rifornisce il comune di Perugia, all’altezza dell’area della Protezione civile di Pian della Pieve, nel comune di Assisi.

È quindi momentaneamente chiuso il tratto di strada ex statale 444 del Subasio da Assisi verso Gualdo Tadino in località Pian della Pieve (in corrispondenza dell’area della Protezione civile). Non ci saranno problemi all’erogazione dell’acqua per le utenze.

La viabilità alternativa è la strada provinciale 249 utilizzando le due vicinali di Brigolante e Costa di Trex oppure per chi è diretto a Gualdo Tadino la comunale per Sant’Anna.

Sono già iniziati i lavori di riparazione della rete da parte di Umbra Acque. Sul posto si sono recati il sindaco di Assisi Stefania Proietti con il comandante e gli agenti della polizia locale e i tecnici di Umbra Acque, i tecnici della provincia per le indicazioni di viabilità alternativa. I lavori dureranno alcune ore. La riparazione comprenderà anche il completo ripristino della sede stradale