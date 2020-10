Lavori all’acquedotto, stop erogazione dell’acqua in alcune zone di Gualdo Tadino

Pubblicità

A causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, in alcune zone di Gualdo Tadino verrà sospesa l’erogazione dell’acqua dalle ore 9 alle ore 16:30 di mercoledì 21 ottobre 2020. Queste le zone interessate:

Via Torre dei Belli;

Via Case Fabbrizi;

Via Magione;

Via Flaminia antica con incrocio Via Totila;

S.P. 241 da incrocio Zona Industriale Nord fino incrocio S.S. 3 Flaminia.

Le informazioni sono disponibili anche nel portale www.umbraacque.com

Si ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

Umbra Acque resta a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800250445.

Intanto nella serata di ieri si è concluso l’intervento di riparazione dell’adduttrice “consorziale”, rotta in località pian della Pieve di Assisi nella mattina di ieri 15 ottobre lungo la strada che da Assisi conduce a Gualdo Tadino. “L’immediato intervento da parte del personale operativo dell’azienda, ha permesso di ridurre al minimo i disagi per la rottura della condotta idrica che alimenta la città di Assisi, parte di Perugia e i Comuni de Lago Trasimeno”, riporta una nota di Umbra Acque.