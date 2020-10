“Dona la spesa”, alla Coop la raccolta per aiutare chi si trova in difficoltà

Pubblicità

Basta un gesto semplice come fare la spesa per aiutare persone e famiglie in difficoltà, acquistando beni di prima necessità come pasta, olio, passata di pomodoro, legumi, tonno in scatola, zucchero, alimenti per l’infanzia, latte a lunga conservazione e prodotti per l’igiene personale e della casa e donandoli alle associazioni del territorio che raccolgono la merce.

L’iniziativa è di Coop Centro Italia e invita i clienti e i soci a partecipare alla raccolta che, nel supermercato Coop di Gualdo Tadino, è iniziata giovedì scorso e si concluderà oggi sabato 17 ottobre. E’ possibile quindi acquistare prodotti di prima necessità e consegnarli ai volontari presenti nel tuo punto vendita.

La raccolta “Dona la spesa” coincide con la Giornata internazionale per l’eliminazione della Povertà istituita dall’Onu nel 1992 e rientra nell’ambito dell’impegno di Coop sul fronte della solidarietà unita alla lotta agli sprechi che, attraverso la donazione delle eccedenze alimentari, ha garantito in un anno oltre 6 milioni e 600mila pasti, coinvolgendo una rete di 630 punti vendita e 905 associazioni di volontariato.