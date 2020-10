Pubblicità

Nella giornata odierna il conto dei positivi al Covid-19 della nostra regione sale di ben 327 unità. I 3.412 tamponi eseguiti oggi, domenica 18 ottobre, hanno fatto così registrare il dato più alto di contagi dall’inizio della pandemia.

Dopo alcuni giorni di tranquillità, il virus torna anche a Gualdo Tadino, con 3 nuovi casi. Gli attualmente positivi in Umbria sono 2.436, mentre i guariti passano da 2.188 a 2.214 unità. Sono 14 i soggetti in terapia intensiva, ma fortunatamente non si registrano decessi (restano 92 complessivamente da inizio emergenza).

In serata, alle ore 18.00 circa, è previsto il nuovo DPCM che riguarderà assembramenti, riduzione delle occasioni conviviali e il nodo ristoranti, che ha fatto discutere a lungo il governo con le Regioni e con il Comitato tecnico scientifico, con la possibile chiusura alle ore 24. Per i bar, i pub e altri locali verrà probabilmente anticipato alle 18 lo stop alla vendita non al tavolo.